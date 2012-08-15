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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 15:01 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆升至一个月高位,受美零售销售数据提振

路透伦敦8月15日电---周三美元兑日圆升至一个月高位,上日公布的美国零售销售数据降低美联储推出更多货币刺激措施的机率.

美元兑日圆JPY=在EBS电子交易平台上升至78.948,创7月中以来最高.交易商指称79.05上方有止损买单.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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