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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 15:05 BJT

〔新兴汇市〕多数亚洲新兴货币下滑,因美国数据乐观打压宽松预期

路透新加坡8月15日电---亚洲新兴货币周三多数下滑,因为此前美国零售销售数据意外强劲,损及市场对美联储(FED)近期推出货币宽松政策的预期,故投资者削减多头部位.

菲律宾披索PHP=PDSP跌幅最大,因为交易商对该表现最佳的地区货币进行获利了结.马币(林吉特)MYR=MY跌破100日移动均值技术支撑位,投机客轧平多头仓位.

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