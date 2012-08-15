《汇市简讯》欧元/美元亚洲时段多数时间交投于1.2320-30,目前微涨

0650GMT * 欧元/美元在亚市大多数时间内都陷于1.2320和1.2330间交投,前者处挂有买盘,后者挂有卖盘. * 目前微涨,但卖盘或向上延伸,空头仍为主导. * 亚洲主权账户稍早买进,几乎未引起市场注意. * 上档停止单挂在1.2390-1.2400,但仍预计会越出交易区间. * 下档停止单挂在1.2310下方和1.2300处,但规模不大.(完) --编译 许娜;审校 王洋 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=