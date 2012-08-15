〔全球农业〕中国第四季大豆进口料将减少,价格高企致买家望而却步

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透新加坡8月15日电---中国大举进口大豆的势头可能很快降温,因中国的油籽加工商减少采购.美国乾旱造成的大豆价格上涨,以及国内的限价措施,侵蚀加工商利润率.
据交易商预估,第四季大豆进口可能下滑约五分之一,有可能冲击芝加哥指标大豆价格创纪录高位的涨势.6月以来,芝加哥大豆期货上涨了25%.
中国大型加工商进口量占全球大豆贸易的60%,他们当前已经做出减产计划,因美国谷物种植带56年来最严重乾旱损及作物产出.
美国11月大豆和巴西3月大豆船货价差已经升至每吨近100美元,为2008年以来最高,因预计美国供应会减少.
三家领先的大豆交易商预估,中国10-12月大豆进口可能在1,200万吨左右,而上年同期约为1,500万吨.
欲览中国大豆进口图表,可点击(link.reuters.com/vak99s)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即