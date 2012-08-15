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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 15:37 BJT

〔全球农业〕中国第四季大豆进口料将减少,价格高企致买家望而却步

路透新加坡8月15日电---中国大举进口大豆的势头可能很快降温,因中国的油籽加工商减少采购.美国乾旱造成的大豆价格上涨,以及国内的限价措施,侵蚀加工商利润率.

据交易商预估,第四季大豆进口可能下滑约五分之一,有可能冲击芝加哥指标大豆价格创纪录高位的涨势.6月以来,芝加哥大豆期货上涨了25%.

中国大型加工商进口量占全球大豆贸易的60%,他们当前已经做出减产计划,因美国谷物种植带56年来最严重乾旱损及作物产出.

美国11月大豆和巴西3月大豆船货价差已经升至每吨近100美元,为2008年以来最高,因预计美国供应会减少.

三家领先的大豆交易商预估,中国10-12月大豆进口可能在1,200万吨左右,而上年同期约为1,500万吨.

欲览中国大豆进口图表,可点击(link.reuters.com/vak99s)

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