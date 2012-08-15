版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 15:21 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆波动率脱离低位,现汇测试79水准

0704 GMT * 美国零售销售数据良好,提振美元兑日圆现汇测试79.00水准 * 突破预期拉抬波动率脱离低点,200日移动均线位置79.19是关键 * 一周期价内期权隐含波动率从6.0%升至6.5%,一个月期报6.7% * 三个月期隐含波动率报7.5%,一年期从昨日的9.95%升至10.0% * 一个月期实际波动率在5.0%中档位置,若现汇未能抵达79.00,隐含波动率或受创 * 一个月期delta为0.25的风险逆转指标是0.5%,三个月期为0.5%,一年期为0.1%.(完) --编译 隋芬;审校 于春红 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐