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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 15:24 BJT

〔日本债市〕价格下跌,10年券收益率创六周高位

路透东京8月15日电---日本公债价格周三连续第二日下跌,指标收益率触及六周高点,追随美债走势.此前公布的美国零售销售数据优于预期,遏制了对债券的避险需求.

美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益于从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速. [ID:nSB1725930]

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