考驾照干嘛？无人驾驶汽车来了

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律8月15日电---体现无人驾驶的概念车问世已经半个多世纪了，但无人驾驶汽车迄今还没在路上出现。不过很多汽车业的高管表示，双手放在方向盘上的概念要过时了。

通用汽车(GM.N)于上世纪50年代末展示了Firebird II和Cadillac Cyclone等“梦幻汽车”。汽车生产商现在推出的新车型开始包含其中的一些功能，得益于基于传感器、激光、雷达系统、全球定位系统、摄像和芯片的技术进步，以及成本降低。

大多数行业高管认为2025年以前不会出现真正的无人驾驶汽车，不过自适应巡航控制和塞车辅助系统等功能已经得到应用。防抱死刹车系统刚推出时遭遇阻力，目前已经得到广泛应用，这些新技术料使驾驶者在未来的作用减少。

“无人驾驶汽车的概念很深奥。这是汽车行业125年来最具革命性的变革，”通用汽车前研发主管、谷歌(GOOG.O)无人驾驶汽车项目顾问Larry Burns表示。

1956年通用汽车推出Firebird II，包括利用高速公路里嵌入的电缆为汽车导航的系统。三年后，通用汽车推出有自动驾驶系统的Cyclone，能对碰撞发生警报，并自动刹车。

随着通用汽车、福特汽车(F.N)、丰田汽车(7203.T)和大众汽车(VOWG_p.DE)开发防止车祸发生的技术，发明的速度加快了。一些人甚至预计，今天的汽车在将来看可能更加像是娱乐。

“就像马一样，曾经是运输工具，现在就是用来娱乐的。可以想象有人驾驶的汽车变得越来越像娱乐，”谷歌无人驾驶汽车项目技术总监Chris Urmson称。

内华达州和佛罗里达州已经通过法律，允许发放无人驾驶汽车牌照。对很多人来说，终极目标是让方向盘脱离人手，同时避免交通事故。

“如果我们有了不会出车祸的汽车，干嘛不让它自己开呢？”通用汽车自动技术开发主管Nady Boules说道。

不过Boules和很多像他一样的高管必须说服公众，包括那些喜欢开车和不敢将性命托付给机器的人。长途司机等可能拒绝接受该技术，因担忧下岗。

麻省理工学院AgeLab研究员Bryan Reimer认为，人们不太善于驾驭高度自控系统，辅助驾驶员而非取代驾驶员将是更好的模型。Reimer的团队研究和驾驶安全相关的人类行为，与宝马(BMWG.DE)、福特和丰田有过合作。

J.D. Power and Associates于3月对美国消费者进行的调查显示，37%的受访者对无人驾驶技术感兴趣，假设价格为3,000美元，只有20%的受访者确定或可能购买。咨询公司埃森哲去年表示，其调查的近半数美国和英国消费者对乘坐无人驾驶汽车感到放心。

即使汽车行业最终赢得了大多数消费者的信任，仍必须建立支持无人驾驶汽车的基础设施，包括技术和必要的法律和责任体系，这些可能需要数年时间。

保险公司Nationwide MutualNMUIC.UL消费者安全助理副总裁Bill Windsor指出，航空业拥有无人驾驶技术已经很多年了，但飞机座舱仍由飞行员控制。汽车行业也一样。（完）