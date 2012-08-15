〔中国债市〕国债收益率先涨后稳,逆回购新增14天需求且资金趋紧推动

路透上海8月15日电---中国银行间债市周三以国债为主的利率产品收益率上涨,因央行公开市场新增14天期逆回购需求,致市场降准预期受抑,加之资金面有趋紧迹象,更令现券承压.

交易员并称,在早盘冲击过后,现券走势略趋平稳.至于收益率涨势是否有持续性,还需要关注明日央行公开市场通过逆回购注入的流动性情况等.

一个多月以来,央行公开市场都只进行了七天期逆回购操作.但业内人士周三透露,今日公开市场报需求品种中,除例行的七天期逆回购和91天正回购外,新增了14天逆回购品种.部分交易员认为,这或显示央行短期内降准的可能性有所减弱.[ID:nSB1726464]

早盘央行公开市场14天逆回购报需求的消息出来后,现券和IRS市场立即有所反应.尤其是国债收益率上行相对明显,幅度约3-5个基点(bp).

"下午稳定些,如果资金还是不宽松的话,(现券)收益率上涨会持续的."上海一银行交易员称.

今日货币市场质押式回购主要品种全线上行,其中隔夜CN1DRP=CFXS和14天期CN14DRP=CFXS加权利率涨幅在40个bp上下.

深圳一银行交易员补充说,虽然迟迟未有降准等预期中宽松政策出台,但下半年政策面仍在放松通道里,因此总的来说,现券难脱区间震荡走势.

此外,受有新债招标带动,今日国债交投较为活跃,而金融债、央票等相对平淡.

财政部上午招标发行的五年期国债利率高于预期,今日资金面骤然趋紧,债市现券收益率应声上涨,一级市场亦难幸免,机构投标热情偏低拉高本期国债利率定位.[ID:nSB1726486]

剩余期限约4.51年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在2.9450%,较上日尾盘的2.8850%上涨6bp.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1396 3.4294

上日 2.6908 3.3531

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7320/2.6600

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4340/2.3730

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0410/2.9680 (完)

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