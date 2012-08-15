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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 15:56 BJT

〔英国经济〕央行副总裁称7月CPI数据不会引发对通胀预估的调整--媒体

路透伦敦8月15日电---英国央行副总裁宾恩在周三刊载的访谈中表示,英国7月通胀率意外上升,不太可能改变英国央行对物价增幅将继续放缓的预期.

上周英国央行下调通胀率预估,预计年底前通胀率将回落接近其2%的目标.

英国国家统计局周二公布,英国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%;较上年同期上升2.6%,预估为上升2.3%.同比增幅为3月以来首次上升.

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