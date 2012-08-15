〔英国经济〕央行副总裁称7月CPI数据不会引发对通胀预估的调整--媒体

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透伦敦8月15日电---英国央行副总裁宾恩在周三刊载的访谈中表示,英国7月通胀率意外上升,不太可能改变英国央行对物价增幅将继续放缓的预期.
上周英国央行下调通胀率预估,预计年底前通胀率将回落接近其2%的目标.
英国国家统计局周二公布,英国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%;较上年同期上升2.6%,预估为上升2.3%.同比增幅为3月以来首次上升.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。