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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 16:06 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜小幅上涨,因市场寄望中国出台更多刺激举措

路透上海8月15日电---伦敦期铜周三小幅上涨,因为市场寄望中国祭出更多刺激举措,此前一位政府智库的官员称,中国在未来三个月中必须加紧推出刺激增长的政策,否则可能达不到年度增长目标.

全国政协经济委员会副主任郑新立在接受路透专访时指出,目前中国已经成功抑制通胀,更须防范通缩,而要遏制自去年一季度就开始的巨大经济下行压力,更需扩大投资,尤其应着力高铁投资,将其恢复到历史最高水平,而住房和汽车仍会是中国未来20年拉动消费的引擎.

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