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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 16:06 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,但涨势受油价疲态所限

路透曼谷8月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三小升,交易员称因此前美国公布的经济数据优于预期,支撑投资者风险胃纳,但油价下跌限制期胶涨势.

TOCOM-1月期胶JRUc6升1.9日圆,或0.9%,收报每公斤209.5日圆.

上海期交所期胶主力1月合约SNRF3跌45元人民币,或0.2%,终场报每吨21,335元人民币.

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