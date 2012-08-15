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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 16:48 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上涨,此前公布英国央行会议记录和就业数据

路透伦敦8月15日电---英镑兑美元GBP=D4周三盘中涨至日高1.5700美元,此前公布英国央行会议记录和就业数据,数据公布前约为1.5678美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至日低0.7857英镑,数据公布前为0.7868英镑.(完)

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