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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 16:42 BJT

〔标题新闻〕马来西亚8月1-15日棕榈油出口较前月同期增10.3%至588,749吨--船货调查机构SGS

注:SGS为Societe Generale de Surveillance的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J9490]

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