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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 17:20 BJT

〔中国汇市〕人民币略收低,中间价再下探但总体成交仍平稳(更新版)

(新增更多报价和内容)

* 人民币中间价持平于逾八个月低点

* 人民币/美元略收低,全日波动幅度不大

* 结售汇力量趋于均衡,成交与中间价渐靠拢

路透上海8月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三略收低.虽然中间价再下探至逾八个月低点,但短期稳定预期支撑市场成交仍显稳定,继续维持整理态势,全日不足50个基点的波动区间亦处近来较窄水平.

交易员认为,近一段时间以来,此前过于强劲的美元购汇势头已有所减弱,结售汇渐趋均衡,因此汇价得以6.35元-6.36元区间震荡.如果海外市场不出现重大变化,这种盘势有望延续.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3625 6.3605 6.3650 6.3482 6.3443 6.3586

北京一银行交易员表示,最近购汇力量不像以前那么强了,"经常算是相对平衡.除了个别大的客盘会有影响,(汇价)整体还算是平稳."

前次人民币中间价低点为2011年11月30日的6.3482元.

以下为北京时间16:50,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4370/10 6.4215

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3660/10 6.3630

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水不断加大,今日最新成交在升水1,210点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4835元.

东京汇市美元兑日圆周三在一个月高位附近持坚,上日美国公布的零售销售数据意外强于预期,令有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出更多刺激措施的讨论降温.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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