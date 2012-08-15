联合国驻叙观察员所住酒店外发生爆炸,三人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特8月15日电---叙利亚国家电视台周三报导称，大马士革一家联合国观察员入住的酒店附近周三发生爆炸，造成三人受伤。

爆炸发生在该酒店后面的一个停车场，炸毁了一辆油罐车，浓浓黑烟直冲天际。

叙利亚国家电视台报导称，该国副外交部长Faisal Mekdad称，联合国观察员无人在爆炸中受伤。报导援引Mekdad的话称：“这是旨在损毁叙利亚形象的犯罪行为。”

尚不清楚爆炸针对的目标。事发地点离叙利亚军队司令部不远，叙利亚军官俱乐部及执政党复兴党（Baath Party）的一座大楼也坐落在此地。

亲政府的电视频道El-Ikhbariya播出的电视画面显示，消防员往酒店附近的一辆油罐车上冲水，油罐被炸开。附近停放的联合国车辆上则被尘土覆盖。

一位目击者称，爆炸发生在早上8.30（0530 GMT）左右，联合国观察员入住的Dama Rose酒店对面一座建筑受损，但似乎未损及酒店。（完）