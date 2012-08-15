《中国企业债发行日程表》--8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *上海新长宁集团 7 7 前五年6.08% AA+ 8/16-8/22 东方证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 福建省龙岩市 8 7 7.45% AA 8/14-8/16 中银国际 城建投 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 新疆新业 6.6 7 前五年6.20% AA+ 8/15-8/17 中信建投证券 国资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) (第6年末偿还债券存续余额的50%,第7年末一次性偿还剩余本金) ===================================================================================== 广州经济开发区 25 10 预设区间6.20-6.70% AA+ 8/14-8/20 国信证券 国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%) ===================================================================================== 天津生态城投 12 7 6.76% AA+ 8/14-8/20 渤海证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 泰州鑫泰集团 10 6 6.85% AA 8/14-8/20 银河证券 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 肥城市城市 9 6 7.10% AA 8/14-8/20 西南证券 资产经营公司 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 柳州市投资 10 7 6.98% AA 8/15-8/21 国海证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ===================================================================================== 上海松江 12 6 6.28% AA+ 8/15-8/21 国金证券 城镇建投 (第3-6年末每年偿还25%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 康熙泽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即