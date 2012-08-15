辛格称印度经济增长关乎国家安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里8月15日电---印度总理辛格周三表示，政界人士应视印度的经济增长为一个关乎国家安全的问题，并警告称缺乏共识导致经济裹足不前。

与许多民间经济学家相比，辛格对印度经济的看法更为乐观，他预测印度今年经济增速将超过6.5%，但也指出需采取更多措施改善民生。

“如果我们不提高国家的经济增速……那一定会影响我们的国家安全，”他在庆祝印度独立65周年发表讲话时称。

辛格在讲话中没有做详细说明，但一些分析人士警告称，如果印度未能达到增长目标，则可能引发社会动荡。

“对于在国内创造经济快速增长的环境而言，由于缺乏政治共识，我觉得我们无法实现这一目标，”他在讲话中称。

他指出，欧洲经济陷入停滞，也损及向欧元区出口的印度。

尽管也有顾虑，但辛格称印度当前的经济不景气是暂时性的。

“我相信，这样的困难期不会持续很久，”他说道，并指出基础设施快速发展将提振经济。（完）