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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 17:23 BJT

〔中港股市〕港股创逾三周来最大跌幅,沪深300股指跌至年内收盘低点

路透香港8月15日电---香港股市周三录得逾三周来最大跌幅,受到中国人寿下挫3.4%的拖累,此前这家内地最大的保险商公布7月保费收入下滑超预期.

保费减少令市场对中国人寿上半财年业绩的忧虑进一步升温,公司料将于8月28日公布财报.中国人寿在内地股市中的投资也可能影响其获利能力.

恒生指数.HSI收低1.2%,至20,052.3点,守在19,966点的技术支撑位上方,后者也是股指8月6日以来240点窄幅交投区间的底部.

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