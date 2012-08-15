《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月15日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:只要欧元/美元保持在月内高位1.2444的下方,我们就相信艾略特'a-b-c'小型修正浪在8月初达到的这个高位上结束.假如这种情况报持下去,未来几周欧元/美元料会跌破7月低位1.2042美元,并下探1.2000的心理大关.若跌穿1.2000美元,就下看2010年低位1.1876美元.下档目标位仍在一个月上行通道支撑线1.2255美元和1.2162/33区域,7月中旬的低位和当前8月的低位均落在该区域.

美元/日圆:美元/日圆现已如预期所料升穿2012年下行趋势线78.74日圆,而且正准备上探55日和200日移动均线切入位79.01和79.19日圆.若想未来几周消除压力升至6月高位80.63,需要收在79.19上方.

英镑/美元:英镑从55日移动均线切入位1.5586美元处弹升,进而上探200日移动均线切入位1.5720美元.这一水准目前正在压制英镑的涨势,而且是1.5720/77阻力区间的一部分,该区间亦包括两个月阻力线,以及6月和7月的高位,如果英镑/美元上探这些点位,均会受到压制.若在纽约市场未能收于该阻力区间上方,英镑/美元就将跌至周五低位1.5578美元下方.若1.5578失守,就将下看当前8月低位1.5490美元和三个月支撑线1.5496美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0945GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2324 1.2321 +0.02 -4.80 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.94 78.72 +0.28 +2.60 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.29 97.00 +0.30 -2.29 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9744 0.9745 -0.01 +3.92 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5678 1.5675 +0.02 +0.92 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9924 0.9923 +0.01 -2.64 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0470 1.0487 -0.16 +2.40 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8047 0.8050 -0.04 +3.38 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.650 82.570 +0.10 +5.10 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.520 63.390 +0.21 +6.17 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.76 123.43 +0.27 +3.54 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3003 1.3010 -0.05 -0.94 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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