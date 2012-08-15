〔中国债市〕人民币利率互换续涨,14天逆回购需求申报打击政策放松预期

路透北京8月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周三涨势不改.市场人士表示,资金利率上移,且公开市场令申报14天期逆回购需求,打击了短期内政策放松的预期,IRS继续上探,止损盘的浮现更加大了涨幅.

"资金紧,七天回购(利率)上;14天(逆回购)也询过价了,短时间不一定能降准了,空头止损盘出来一些,IRS全线上了,"上海一银行交易员称.

他进一步指出,当前市场降准预期消退但未消失,预计周五降准期盼会再次发力,推动IRS略回调;但若仍不能成真,IRS上探的态势或不会改变.

上海一券商交易员则表示,目前看IRS还是上行态势,不过近日上行幅度已不小,后期或面临技术阻力位,比如五年期的3.00%水平.

银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三明显上行,市场间资金筹借难度自昨日下午起骤然倍增.今日央行仍允许公开一级交易商上报正逆回购需求,但新增了14天逆回购品种,引起市场关注.[CN/CN]

央行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,且逆回购还新增了14天品种,此或意味着该期限逆回购时隔六周后将重现公开市场,除了反映机构的资金需求外,预计还会一定程度上压制机构对央行下调存款准备金率的预期.[CN/MMTCN]

财政部周三招标发行的五年期国债利率高于预期,今日资金面骤然趋紧,债市现券收益率应声上涨,一级市场亦难幸免,机构投标热情偏低拉高本期国债利率定位.[ID:nSB1726486]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.9300/3.0467 2.8036/2.8964 2.8129/2.9057 2.8729/2.9700 2.8683/3.1133

周二 2.9025/3.0125 2.7480/2.8460 2.7740/2.8700 2.8280/2.9260 2.8460/3.0600

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变动 +0.0275/+0.0342 +0.0556/+0.0504 +0.0389/+0.0357 +0.0449/+0.0440 +0.0223/+0.0533

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)