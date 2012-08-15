〔国际油市〕OPEC秘书长希望成员国未来数月将日产量降至符合目标--报载

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透伦敦8月15日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里被行业刊物Gulf Oil Review引述称,他希望OPEC成员国未来几个月将产量降至每日3,000万桶的目标水平.
OPEC今年以来的产量一直超出目标水平,路透调查显示其7月日产量接近3,120万桶.
"我们的成员国明白他们应有的产出水平.未来几个月内,我希望继续朝3,000万桶的水平靠拢,"巴德里在接受Gulf Oil Review采访时表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。