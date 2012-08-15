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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 18:26 BJT

〔国际油市〕OPEC秘书长希望成员国未来数月将日产量降至符合目标--报载

路透伦敦8月15日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里被行业刊物Gulf Oil Review引述称,他希望OPEC成员国未来几个月将产量降至每日3,000万桶的目标水平.

OPEC今年以来的产量一直超出目标水平,路透调查显示其7月日产量接近3,120万桶.

"我们的成员国明白他们应有的产出水平.未来几个月内,我希望继续朝3,000万桶的水平靠拢,"巴德里在接受Gulf Oil Review采访时表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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