〔东南亚股市〕丰益国际拖累新加坡股市下跌,其它市场涨跌不一

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透曼谷8月15日电---东南亚股市周三大多收平或收低,新加坡股市跌幅接近1%,受棕榈油企业丰益国际(WLIL.SI)拖累.丰益国际公布季度获利逊于预期,因此遭遇卖压.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI终止三日连涨,丰益国际跌7.1%.
泰国股市.SETI在震荡市场中收平,结束六日连涨,因获利了结打击近期走强的盘谷银行(BBL.BK)等股.
马来西亚股市.KLSE小升0.05%,报1,653.78点,刷新周二所及1,652.90点的收盘纪录高位.菲律宾股市.PSI收平,周二跌0.1%.越南股市.VNI连涨第三日,上扬0.3%至6月21日来收盘高点.
1008GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3062.11 -25.73 -0.83 +15.71 2646.35
马来西亚 .KLSE 1653.78 0.88 +0.05 +8.04 1530.73
泰国 .SETI 1226.83 0.01 +0.00 +19.65 1025.32
印尼 .JKSE 4141.99 20.43 +0.50 +8.37 3821.99
菲律宾 .PSI 5266.66 0.72 +0.01 +20.46 4371.96
越南 .VNI 430.77 1.30 +0.30 +22.53 351.55
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(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即