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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 18:14 BJT

〔东南亚股市〕丰益国际拖累新加坡股市下跌,其它市场涨跌不一

路透曼谷8月15日电---东南亚股市周三大多收平或收低,新加坡股市跌幅接近1%,受棕榈油企业丰益国际(WLIL.SI)拖累.丰益国际公布季度获利逊于预期,因此遭遇卖压.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI终止三日连涨,丰益国际跌7.1%.

泰国股市.SETI在震荡市场中收平,结束六日连涨,因获利了结打击近期走强的盘谷银行(BBL.BK)等股.

马来西亚股市.KLSE小升0.05%,报1,653.78点,刷新周二所及1,652.90点的收盘纪录高位.菲律宾股市.PSI收平,周二跌0.1%.越南股市.VNI连涨第三日,上扬0.3%至6月21日来收盘高点.

1008GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3062.11 -25.73 -0.83 +15.71 2646.35

马来西亚 .KLSE 1653.78 0.88 +0.05 +8.04 1530.73

泰国 .SETI 1226.83 0.01 +0.00 +19.65 1025.32

印尼 .JKSE 4141.99 20.43 +0.50 +8.37 3821.99

菲律宾 .PSI 5266.66 0.72 +0.01 +20.46 4371.96

越南 .VNI 430.77 1.30 +0.30 +22.53 351.55

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(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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