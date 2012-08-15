〔中国经济〕回升的基础还不牢固,但有条件实现经济目标--总理

路透北京8月15日电---中国国务院总理温家宝周三称,中国经济趋稳的基础还不稳定,下行压力仍然很大,但中国有条件有能力实现经济目标.

中央人民广播电台援引温家宝在浙江考察时的话称,在经济困难时期必须高度重视就业工作.

"我国经济趋稳的基础还不稳定,越是在困难的情况下越要增强信心,"中广电台援引温家宝称.

中国刚刚出炉7月工业及外贸数据仍显惨淡.有分析师认为今年国内生产总值(GDP)增长7.5%,以及外贸增长10%的目标面临压力.(完)