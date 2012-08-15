〔中国经济〕回升的基础还不牢固,但有条件实现经济目标--总理

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京8月15日电---中国国务院总理温家宝周三称,中国经济趋稳的基础还不稳定,下行压力仍然很大,但中国有条件有能力实现经济目标.
中央人民广播电台援引温家宝在浙江考察时的话称,在经济困难时期必须高度重视就业工作.
"我国经济趋稳的基础还不稳定,越是在困难的情况下越要增强信心,"中广电台援引温家宝称.
中国刚刚出炉7月工业及外贸数据仍显惨淡.有分析师认为今年国内生产总值(GDP)增长7.5%,以及外贸增长10%的目标面临压力.(完)
--发稿 李文科;审校 黄凯
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。