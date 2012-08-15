〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨,受8月上半月出口增长提振

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透新加坡8月15日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨,数据表明该国8月上半月棕榈油出口增长,受此带动尾盘浮现买兴,扳回日内稍早录得的跌幅.
马来西亚8月棕榈油出口继7月下滑后展现出复苏迹象,给棕榈油市场带来了一些提振,今年迄今棕榈油期货已累计下跌近10%.
但棕榈油价格仍盘旋在上日所及10个月低位上方,因为交易商预计,美国大豆状况改善,会提供更多可供压榨植物油的油籽.
收盘时,马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标10月棕榈油期货合约FCPOc3小涨仅0.1%,报每吨2,862马币(林吉特).该合约周二曾触及2,820林吉特的低位,该水准为10月18日以来首见.
总成交量为27,064口,略高于平时25,000口的水平.
路透市场分析师王涛表示,从技术层面来看,棕榈油期货将继续盘旋在2,838林吉特支撑位的上方,很有可能会反弹至2,889-2,910林吉特的区间.
根据货运调查机构Intertek Testing Services,马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期增加7.6%至606,449吨[ID:nST0539557].
根据另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance,马来西亚8月1-15日棕榈油出口较前月同期增10.3%至588,749吨[ID:nSB1727126].(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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