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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 19:10 BJT

〔亚洲橡胶〕8月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 194.0 82 192.2 10

* 9月 200.5 74 200.0 3

*10月 203.3 126 203.5 7

*11月 205.9 133 206.5 10

*12月 208.1 550 208.3 53

* 1月 209.5 4831 209.8 423

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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