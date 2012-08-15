〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走软,印度出口增加

路透新加坡8月15日电---周三亚洲燃料油市场走软,现货升水四日来首次下滑,即期8/9月价差跌至三周低位,印度出口增加.

据路透数据,近月8/9月合约今日到期,该合约价差跌0.50美元至每吨2.88美元,创7月24日以来最低.

9/10月合约将于周四转为即期合约,该合约价差走软至三周低位,收低0.13美元至每吨2.50美元.

180-cst和380-cst燃料油现货升水在过去三日连涨后,今日下跌.180-cst升水跌0.20美元至每吨较新加坡现货报价高出2.80美元,380-cst升水跌0.15美元至每吨2.85美元.

印度出口增加,令市场人气承压,而8月和9月流入亚洲的西方套利船货在高位.交易商称,西方套利船货预计在400万吨之上.

印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL.NS)和Essar OilESRO.NS标售380-cst燃料油.HPCL标售8月28日-9月3日从孟买装船的船货,售量为3.5-4万吨.Essar标售9月7-11日从Vadinar装运的4.5万吨船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.25 -0.55 -0.08 673.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.25 -0.80 -0.12 661.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 0.00 0.00 668.00

380CST船用燃料油升水 7.75 0.80 11.51 6.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.20 -6.67 3.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.85 -0.15 -5.00 3.00(完)