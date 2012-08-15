〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走软,印度出口增加

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透新加坡8月15日电---周三亚洲燃料油市场走软,现货升水四日来首次下滑,即期8/9月价差跌至三周低位,印度出口增加.
据路透数据,近月8/9月合约今日到期,该合约价差跌0.50美元至每吨2.88美元,创7月24日以来最低.
9/10月合约将于周四转为即期合约,该合约价差走软至三周低位,收低0.13美元至每吨2.50美元.
180-cst和380-cst燃料油现货升水在过去三日连涨后,今日下跌.180-cst升水跌0.20美元至每吨较新加坡现货报价高出2.80美元,380-cst升水跌0.15美元至每吨2.85美元.
印度出口增加,令市场人气承压,而8月和9月流入亚洲的西方套利船货在高位.交易商称,西方套利船货预计在400万吨之上.
印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL.NS)和Essar OilESRO.NS标售380-cst燃料油.HPCL标售8月28日-9月3日从孟买装船的船货,售量为3.5-4万吨.Essar标售9月7-11日从Vadinar装运的4.5万吨船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.25 -0.55 -0.08 673.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.25 -0.80 -0.12 661.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 0.00 0.00 668.00
380CST船用燃料油升水 7.75 0.80 11.51 6.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.20 -6.67 3.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.85 -0.15 -5.00 3.00(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即