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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 20:09 BJT

〔英国个股〕渣打正在与其它美国机构磋商,以期就伊朗洗钱案达成和解

路透伦敦8月15日电---在迅速同意支付3.4亿美元与纽约州金融监管机构达成和解之后,渣打银行(STAN.L)还在寻求与其它美国当局达成集体和解协议.

目前该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在美国,与此同时该行还在与其它机构谈判.

渣打的美国事务律师Sullivan和Cromwell将加快与其它机构谈判,以为此事画上句号.

渣打的一位发言人说:"与其它机构的谈判正在进行,我们正在与之磋商.可以设想会达成解体和解协议,"不过他没有为此给出一个时间表.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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