〔美国股市〕开平盘,制造业指数令股市承压但CPI数据提升FED刺激预期

路透纽约8月15日电---美国股市周三开盘几无变动,此前公布的美国纽约联邦储备银行8月制造业指数暗示经济增速仍然停滞,不过美国7月消费者物价指数(CPI)为美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步祭出刺激举措敞开了大门.