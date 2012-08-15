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市场报道 | 2012年 8月 15日 星期三 21:47 BJT

〔美国股市〕开平盘,制造业指数令股市承压但CPI数据提升FED刺激预期

路透纽约8月15日电---美国股市周三开盘几无变动,此前公布的美国纽约联邦储备银行8月制造业指数暗示经济增速仍然停滞,不过美国7月消费者物价指数(CPI)为美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步祭出刺激举措敞开了大门.

道琼工业指数.DJI下跌20.60点,或0.16%,至13,151.54点.标准普尔500指数.SPX跌0.46点,或0.03%,至1,403.47点,Nasdaq指数.IXIC上涨3.47点,或0.12%,至3,020.45点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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