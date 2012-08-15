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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 22:08 BJT

〔美国数据〕美国8月NAHB房屋市场指数升至37,为逾五年最高

路透华盛顿8月15日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,美国住宅建筑商人气在8月升至逾五年最高,这是楼市开始好转的最新迹象.

该协会在一份声明中表示,8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从7月的35升至37,优于分析师预计的较上月持稳.

这是2007年2月迄今最高位,且是连续第四个月改善.自去年夏天以来,该指数上涨超过20个点,不过仍远低于50荣枯分水岭.该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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