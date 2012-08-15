〔美国数据〕美国8月NAHB房屋市场指数升至37,为逾五年最高

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿8月15日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,美国住宅建筑商人气在8月升至逾五年最高,这是楼市开始好转的最新迹象.
该协会在一份声明中表示,8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从7月的35升至37,优于分析师预计的较上月持稳.
这是2007年2月迄今最高位,且是连续第四个月改善.自去年夏天以来,该指数上涨超过20个点,不过仍远低于50荣枯分水岭.该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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