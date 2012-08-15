〔美国数据〕美国8月NAHB房屋市场指数升至37,为逾五年最高

该协会在一份声明中表示,8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从7月的35升至37,优于分析师预计的较上月持稳.

这是2007年2月迄今最高位,且是连续第四个月改善.自去年夏天以来,该指数上涨超过20个点,不过仍远低于50荣枯分水岭.该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)