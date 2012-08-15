〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家

路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。