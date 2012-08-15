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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 22:38 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透8月15日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/10/12 较上周 较上年 08/10/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 367.1 2.8 16.7 366.2 -3.7 12.2

馏分油 126.2 1.2 -24.7 124.2 0.7 -29.7

汽油 205.7 -2.0 -1.9 203.7 -2.4 -6.4

取暖油 27.7 0.9 -11.1 27.6 0.8 -11.8

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 40.1 -0.5 -2.9 40.9 0.6 -3.4

原油日加工量 15.7 0.1 0.7 15.7 0.1 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少170万桶,汽油库存减少150万桶,馏分油库存下降20万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 母红

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