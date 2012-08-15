〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月15日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
08/10/12 较上周 较上年 08/10/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 367.1 2.8 16.7 366.2 -3.7 12.2
馏分油 126.2 1.2 -24.7 124.2 0.7 -29.7
汽油 205.7 -2.0 -1.9 203.7 -2.4 -6.4
取暖油 27.7 0.9 -11.1 27.6 0.8 -11.8
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 40.1 -0.5 -2.9 40.9 0.6 -3.4
原油日加工量 15.7 0.1 0.7 15.7 0.1 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少170万桶,汽油库存减少150万桶,馏分油库存下降20万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 李军;审校 母红
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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