〔欧洲汇市〕就业数据与英国央行会议记录扶助英镑上涨,但经济忧虑犹存

* 英镑上涨,英国央行会议记录显示未讨论降息

* 英国就业数据优于预期

* 英镑贸易加权指数触及两周高位,英镑/欧元上涨

路透伦敦8月15日电---英镑兑一揽子货币和欧元周三触及两周最高,此前英国就业数据好于预期.同时英国央行会议记录显示,政策制定者未讨论降息.

不过,由于市场担心英国经济的脆弱程度以及英国央行在未来几个月出台更多货币宽松政策的可能性,英镑涨势预计料会受限.英国经济目前正陷入衰退.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升至84.3,为7月31日迄今最高位,主要受英镑兑欧元涨势带动.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.4%,报0.7824英镑,之前跌破图表支撑位21日移动均线0.7849英镑.

数据显示,截至6月的三个月中按ILO标准计算的失业人口创下近一年最低水准.[ID:nL9E8HQ02C].不过分析师和交易商警告称,这或有可能是伦敦奥运会带来的短期利好.

"货币政策委员会(MPC)看似将保持中立...预计(BOE)不太会降息,但进一步量化宽松政策是有可能的,"ETX Capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire表示.

英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案.之前有一系列疲弱数据公布.[ID:nSB1726792]。

分析师表示,市场主要关注的方面仍是欧洲央行(ECB)下月是否会采取行动,帮助降低西班牙和意大利的借贷成本.未来几日,这将是限制欧元跌幅的一项因素.

英镑兑美元GBP=D4最新上涨0.1%,报1.5682美元,稍早一度升至1.5700美元.英镑/美元仍在200日移动均线切入位1.5719美元和周二触及的两周高位所构成的强劲阻力位下方.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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