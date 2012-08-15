〔欧元债市〕德债期货回落一个大点,之前跌穿关键技术水准

* 德债跌势加速,交易商称因触发自动指令

* 随着危机恶化,需求料将于9月回暖,

* 西班牙公债收益率微跌,但可能再度承压

路透伦敦8月15日电---德债期货周三回落一个大点,至六周低位,之前跌穿关键技术水准,且技术性因素主导市场,加之至少在9月之前不会有全面的危机响应举措出台.

诸如意大利和西班牙等区内部分评级较低的公债因需求有所回暖而受益,但在市场活动恢复正常后,西班牙公债可能承压,今日的上涨并不表示市场人气有了重大改变.

德债期货FGBLc1回落一个大点,之前跌穿关键技术水准.德债期货收报141.41,盘中下跌102个基点.

"今日最重大的事件是跌穿了141.75的趋势线,"瑞士信贷的一位技术分析师表示.

"这基本上表示跌势将继续,将跌至较预期更低的水平.唯一的真正重大支撑为6月底触及的低位139.72."

分析师预计德债期货中期内将在146.90-146.25至139.72的宽幅区间内交投.

投资者本周以强于预期的经济数据为理由,在近期德债价格大涨后锁定获利,但市场走势因欧洲夏日假期成交清淡而被放大.

不过,交易商称,德债仍将受到支撑,因西班牙能否获得欧洲央行救助,以压低其借贷成本,以及欧洲央行将为救助设定怎样的条件仍不确定.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB连跌第三日,今日回落6个基点,报6.7%.但预计西班牙公债价格升势短暂,因市场已开始对西班牙政府将在何时,以及如何寻求救助感到不安.(完)

--编译 母红;审校 李军

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