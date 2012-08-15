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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 05:48 BJT

〔美国股市〕ADR指数全面下滑,因市场担心经济疲弱影响企业获利前景

路透纽约8月15日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,因投资者担心经济疲弱将如何影响企业获利成长而承受压力.

海外股市下挫,其中亚洲股市领跌.欧洲和拉丁美洲股市在经历一系列涨势后相对持稳.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR回落0.14%,报123.20.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收跌0.43%,报119.04.标准普尔500指数.SPX小涨0.11%.

亚洲方面,香港股市录得逾三周最高跌幅,并降至近期波动区间的底部.

中国人寿(LFC.N)公布7月保费收入下滑超预期之后,令市场对中国人寿上半财年业绩的忧虑进一步升温,港股下跌.

投资者关注财报季,据此观察中国经济放缓对本地企业的影响,尤其是上周平淡数据打击了近期内企业获利复苏的预期.

中国人寿股价下跌0.77%,报41.18美元.

太阳能类个股亦挫跌,此前Canadian Solar(CSIQ.O)公布季度亏损高于预期.亚洲太阳能企业中,晶澳太阳能(JASO.O)重挫2.45%,报0.995美元.江西赛维LDK太阳能LDK.N微跌0.01%,报1.39美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收挫0.09%,报115.60.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA上扬0.21%,报325.74.

欧洲股市本月迄今已上涨3.7%.拉丁美洲股市则上升1.7%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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