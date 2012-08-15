〔纽约期市〕咖啡期货进一步走低;原糖触及七周新低

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约/伦敦8月15日电---咖啡期货周三扩大跌幅至数周低位,受累于技术性抛售信号和巴西收割压力,原糖期货连跌第12日,至七周低位,因供应充裕.
可可期货在淡静交投中收跌,因伦敦和纽约市场均进行盘整.
阿拉比卡咖啡期货在长期移动均线和61.8%费波纳奇技术回档位之下进一步走低,因随着降水减少,巴西收割的咖啡豆品质改善.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2下滑1.05美分,或0.6%,报每磅1.6495美元,为6月25日以来最低收位.
"巴西天气状况好转,强于预期,且阿拉比卡咖啡期货受到来自实货市场的压力,因需求不旺,但卖家供应充裕,"驻伦敦的一位经纪商称,"所有寻求卖出的卖家都急切想找到买家."
ICE公布的数据显示,认证的阿拉比卡咖啡库存继续攀升,8月14日超过183.6万包,为近两年来最高,另外,还有94,000包即将被定级.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌3美元,报每吨2,090美元,为7月16日以来最低价.
全球最大的罗布斯塔咖啡豆种植国越南海关称,该国7月咖啡出口装运量较上月下降18.8%,至114,400吨,或191万包. 下降的幅度远低于预期.
原糖期货走低,但交易商称,市场在近期回落后出现超卖状态,因降水减少扶助巴西甘蔗的收割,且印度雨季的情况改善.
ICE指标10月原糖期货SBc1小跌0.03美分,收报每磅20.29美分,为该合约6月22日以来最低水平.
伦敦10月白糖期货LSUc1下挫7.00美元,或1.2%,报每吨565.30美元.
ICE-12月可可期货CCc2收跌5美元,报每吨2,436美元,低于周一触及的九个月高位2,501美元.伦敦12月可可期货LCCc2回落8英镑,收报每吨1,642英镑,上周五触及去年11月以来最高1,678英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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