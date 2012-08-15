〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬,结束三日连跌

路透8月15日电---美国小麦期货周三上扬,交易商称,受助于连跌三日后出现的一波逢低吸纳买盘.

对全球小麦产量的担忧重燃,也扶助支撑小麦价格.

分析师预计,美国农业部周四公布的数据将显示,上周出口销售小麦45-55万吨,低于之前一周的66.52万吨.

俄罗斯可出口谷物盈余为1,000-1,100万吨,如果保持目前的出口速度,将在11月前将这些盈余消耗一空,SovEcon的农业分析师表示.

今年迄今,俄罗斯小麦单产下降30.5%,至每英亩2.21吨,总产量为2,700万吨.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高7美分,报每蒲式耳8.46-3/4美元.

今日小麦预估成交量为96,619口.(完)

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