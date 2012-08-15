〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬,结束三日连跌

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月15日电---美国小麦期货周三上扬,交易商称,受助于连跌三日后出现的一波逢低吸纳买盘.
对全球小麦产量的担忧重燃,也扶助支撑小麦价格.
分析师预计,美国农业部周四公布的数据将显示,上周出口销售小麦45-55万吨,低于之前一周的66.52万吨.
俄罗斯可出口谷物盈余为1,000-1,100万吨,如果保持目前的出口速度,将在11月前将这些盈余消耗一空,SovEcon的农业分析师表示.
今年迄今,俄罗斯小麦单产下降30.5%,至每英亩2.21吨,总产量为2,700万吨.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高7美分,报每蒲式耳8.46-3/4美元.
今日小麦预估成交量为96,619口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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