〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加193.4亿美元--iMoneyNet

路透纽约8月15日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月14日的最近一周美国货币市场基金资产增加193.4亿美元,至2.553万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加209.4亿美元,至2.281万亿美元;而免税货币市场基金资产减少16.1亿美元,至2,723.4亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率从之前一周的0.03%回落至0.02%.(完)

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