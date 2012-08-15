〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加193.4亿美元--iMoneyNet

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约8月15日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月14日的最近一周美国货币市场基金资产增加193.4亿美元,至2.553万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加209.4亿美元,至2.281万亿美元;而免税货币市场基金资产减少16.1亿美元,至2,723.4亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率从之前一周的0.03%回落至0.02%.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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