〔美股盘后〕思科公布第四季业绩后股价上扬2.4%

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约8月15日电---思科(Cisco Systems)(CSCO.O)周三在美股盘后交易中上扬2.4%,此前该公司公布业绩.
思科公布第四季非GAAP每股盈利0.47美元,GAAP每股盈利0.36美元;营收为117亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原先预计思科第四季每股盈利为0.45美元,营收为116亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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