〔国际油市〕布兰特原油期货收在116美元之上的三个月最高位,因供应吃紧

* 美国原油库存降幅超预期

* 欧洲央行将出台计划,稳定欧元区受压债市-德拉吉

* 美国周四公布上周初请失业金人口数据

路透纽约8月15日电---布兰特原油期价周三收在116美元之上的逾三个月最高水平,因美国原油库存骤降,且预期北海原油产量下降导致大西洋两岸市场供应紧张.

对中东紧张局势加剧,将导致供应中断的担忧,以及有关主要央行将采取行动支撑不断转弱的全球经济的冀望扶助提振油价.

根据美国能源资料协会公布的数据,美国上周原油库存下降370万桶,为连续第三周减少.汤森路透调查预计原油库存减少170万桶.

汽油库存也大幅减少,因多家炼厂停电,这推升汽油期价至5月来最高,涨幅接近3%,领涨石油类产品期货.

9月布兰特原油期货LCOc1盘中触及日高116.72美元,收盘上扬2.22美元,或近2%,报每桶116.25美元,此为5月2日以来的最高结算价.

美国9月原油期货CLc1上扬0.90美元,结算价报每桶94.33美元,为近月合约5月14日以来的最高结算价,盘中触及日高94.90美元.

EIA数据显示,美国汽油库存上周减少240万桶,高于预期的减少150万桶.美国的四周日均需求升至1,930万桶,为2011年9月以来最高.

美国RBOB-9月汽油期货RBc1收报每加仑3.0840美元,上扬8.26美分,为5月1日以来近月最高结算价.美国9月取暖油合约HOc1收报每加仑3.0852美元,上扬5.06美分,为5月3日以来近月合约最高结算价.

布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R结算时攀升至每桶21.92美元,周二为20.60美元,为去年10月21日以来最高,日高为22.12美元.

芝加哥iiTrader.com的首席市场策略师Richard Ilczyszyn称,政治风险加剧.沙特国家通讯社周三导报称,该国已下令所有公民立即离开黎巴嫩.该通讯社发出了警告,但未加以说明.

成交进一步活跃,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值高20%,美国原油期货成交量较30日均值高34%.

布兰特原油期货超买的信号犹存,根据路透数据,14日相对强弱指标升至76之上.美国原油期货相对强弱指标接近64,连涨第三日.

欧洲央行总裁德拉吉已表示,将在下月初推出计划,使欧元区受压债市在一定程度上恢复稳定,这引发欧元区将在今年下半年开始进行自我校正的希望.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 94.33 0.90 1.0% 92.68 94.90 270,894 200,411

10月原油 94.62 0.88 0.9% 93.00 95.21 143,041 80,084

9月RBOB汽油 3.0840 0.0826 2.8% 3.0006 3.0890 39,246 42,628

10月RBOB汽油 2.8882 0.0684 2.4% 2.8134 2.8939 33,480 29,164

9月取暖油 3.0852 0.0506 1.7% 3.0211 3.0934 48,331 38,081

10月取暖油 3.0936 0.0488 1.6% 3.0320 3.1025 32,738 15,619

ICE合约

9月布兰特 116.25 2.22 1.9% 113.49 116.72 79,713 103,775

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 723,362 469,180 528,854 1,469,908 -10,494

汽油 120,351 101,452 133,270 268,486 -2,203

取暖油 148,320 80,983 135,357 317,906 -3,345 (完)