〔全球金市〕金价上涨,受助于美国CPI数据温和与对冲基金增持黄金ETF

* 美国7月CPI数据温和和制造业数据疲弱提供扶助

* 知名基金经理Paulson第二季增持黄金ETF,可解读为信心提升

* 市场关注:周四的美国新屋开工率和初请失业金人数

路透纽约8月15日电---黄金周三在连跌两天后反弹,因美国消费者物价指数(CPI)温和,令货币刺激政策预期升温;同时一位知名对冲基金经理增持黄金上市交易基金(ETF),也支持市场信心.

John Paulson在第二季提升了持有SPDR Gold Trust(GLD)的比例,显示这位基金经理人看好黄金,将其作为长期货币和通胀对冲工具.John Paulson长期以来对黄金持看涨观点.

数据显示美国7月消费者物价指数持平,市场由此愈发期待将对黄金起到提振作用的货币宽松政策.此外,纽约州制造业数据本月萎缩.

过去四个月来,黄金未能突破每盎司1,525-1,680美元的区间,因为美国联邦储备理事会(美联储, FED)未推出更多刺激计划,且其它央行亦减少买入,均令市场感到失望.不过,全球经济指标黯淡为黄金提供支撑.

1938GMT,现货金XAU=上涨0.4%,报每盎司1,604.35美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2涨4.20美元,报1,606.60美元.1940GMT左右,成交量不到10万口,较30日均值低约40%.

期权方面,COMEX场内交易人表示,黄金的30日隐含波动率仍在近一年低位14%附近徘徊.不过,部分投资者仍利用看涨期权策略,如行权价在1,900-2,000的深幅价外期权等来押注黄金的升势.

一份美国监管机构文件周二显示,Paulson增持SPDR Gold Trust,是2009年第一季迄今首次.他的举动提振了市场信心,即黄金价格尽管上半年表现乏力,但今年有望进一步上涨.

国际基金经理人索罗斯将持有的ETF份额提高了逾一倍.

其它金属方面,现货铂金(白金)XPT=小升1.39美元,报每盎司1,391.99美元.现货钯金XPD=涨0.1%,报每盎司573.41美元.现货银XAG=上扬0.4%,报每盎司27.85美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1606.60 4.20 0.3 1592.10 1608.80 90,159

COMEX白银期货 SIN2 27.812 0.049 0.2 27.430 27.960 28,668

COMEX铂金期货 PLN2 1396.20 -2.90 -0.2 1391.10 1406.40 5,985

COMEX钯金期货 PAU2 578.05 -0.35 -0.1 573.00 581.00 3,143

现货金 XAU= 1604.35 6.31 0.4 1590.58 1605.90

现货银 XAG= 27.850 0.100 0.4 27.520 28.000

现货铂金 XPT= 1391.99 1.39 0.1 1396.50 1403.00

现货钯金 XPD= 573.41 0.41 0.1 576.50 580.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=