〔金属期市〕期铜小幅下跌,因美元上涨和中国经济成长忧虑

* 美国经济数据表现不一,增加美联储刺激政策的不确定性

路透伦敦/纽约8月15日电---期铜周三小幅下滑,之前投资者越发担心中国经济放缓对工业需求的影响.同时,由于市场对美国联邦储备理事会(美联储, FED)将推出新一轮行动支持经济的期望降温,导致美元走强,这亦打击铜价.

"(今日)价格走势反映出,人们认为美国经济缓慢复苏,其步伐将刚好足以避免美联储推出进一步刺激计划的必要性,"Newedge纽约金属交易部高级主管Michael Turek称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低0.4%,报每吨7,385.50美元.周二收在每吨7,416美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2微跌0.28%,结算价报每磅3.3495美元,盘中稍早曾触及日内高位.

由于北半球处于夏季假日,多数欧洲国家因圣母升天节休市,市场成交量清淡.

本周多个表现不一的美国数据公布后,该国经济前景得到改善,美联储公布刺激方案的机率也降低.铜市走势震荡.近几周来,有关美联储政策行动的预期曾帮助推高金属价格.

周三数据显示,上月美国工业生产增幅为4月迄今最大,8月房屋建筑商信心指数也触及逾五年来最高水准.这些均是正面消息.

周二美国7月零售销售数据超出预期,连同上述数字,分析师判断美国第二季经济放缓料只是暂时的.

不过,分析师也表示,周三美国7月通胀指数温和,为美联储推出更多货币刺激措施留出余地.

中国总理温家宝稍早警告称,中国经济正面临严峻挑战.

在此之前,中国公布的7月出口成长、工厂生产和零售销售数据均进一步走弱,尽管今年已降息两次.加之欧元区债务危机,投资者担心中国经济放缓可能会拖累脆弱的美国经济成长.

投资者预计中国政府将公布一项支出计划来遏止成长疲弱,市场忧虑有所缓和.但有关该举措推出的时间尚不清楚.这其中可能会包括更多的基础设施建设支出,铜和能源需求将得以提振.

本月迄今,期铜已经下跌了约2%,第二季中跌幅达到近9%,因需求前景不确定性打压价格.

其它金属方面,三个月期锌CMZN3收在每吨1,802美元,低于周二的1,819美元.三个月期铝CMAL3收在每吨1,839美元,周二收在1,856美元.三个月期铅CMPB3则收报1,825美元,周二收在1,855美元.

三个月期镍CMNI3收于15,300美元,昨日收报15,470美元.三个月期锡CMSN3收盘时未交易,最新买方报价为18,000美元,周二收在18,275美元.

以下为1957 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 334.95 -0.95 -0.28 343.60 -2.52

LME期铝 1835.50 -20.50 -1.10 2020.00 -9.13

LME期铜 7385.50 -30.50 -0.41 7600.00 -2.82

LME期铅 1823.00 -32.00 -1.73 2035.00 -10.42

LME期镍 15300.00 -170.00 -1.10 18710.00 -18.23

LME期锡 18000.00 -275.00 -1.50 19200.00 -6.25

LME期锌 1802.00 -17.00 -0.93 1845.00 -2.33

上海期铝 15345.00 -15.00 -0.10 15845.00 -3.16

上海期铜 54690.00 70.00 +0.13 55360.00 -1.21

上海期锌 14600.00 -35.00 -0.24 14795.00 -1.32

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=