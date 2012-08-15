更正:〔美国债市〕公债收益率上扬,因美国数据强于预期且欧洲忧虑缓解

(更正:最后一段应为...近406亿美元的"高级别"公司债供应,非"高收益"公司债)

路透纽约8月15日电---美国公债收益率周三上扬,延展两周升势,因强于预期的美国工业生产数据利多风险较高资产,损及美国公债的避险吸引力.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,美国7月工业生产增长0.6%,6月为增长0.1%.

经济学家称,工业产出数据,加之强于预期的美国就业增长和零售销售数据,预示着今年下半年经济增长比上半年快.

更多向好的成长信号对风险较高资产有利.打压避险公债价格,推升收益率.

"过去几周的公债跌势反映出经济数据显现出略微积极的基调,"德银证券驻纽约的高级美国经济学家Carl Riccadonna表示.

美国指标10年期公债US10YT=RR价格回落21/32,收益率从7月25日触及的纪录低位1.38%,升至两个半月高位1.81%.

RBS Securities的公债策略师John Briggs表示,今日市场延续了周一的跌势.

"海外市场,公债遭遇全面,大规模抛售,"他说,"消息对公债而言并非那么负面,但市场多头头寸过多,且这些多头头寸被出脱."

同时,自欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元后,对欧元区形势持续恶化的忧虑有所缓解.

"尽管欧元区形势仍很疲弱,但欧洲央行将采取果断,且强有力的行动,使投资者担忧有所缓解,因此,相比一个月前,寻求避险的势头有所减弱,"亚特兰大ING Investment Management的高级经济学家Tanweer Akram表示.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早表示,央行可能开始购买公债,以压低西班牙和意大利借贷成本,但在9月前不会行动,且前提条件是要求援助的国家先请求欧元区救助基金购买其公债.

欧洲央行和美联储下月都将举行政策会议.

"缺乏坏消息意味着收益率最弱阻力位将上移,"瑞士信贷驻纽约的利率策略师Ira Jersey表示.

今日公布的数据显示,美国7月消费者价格指数持平.通胀水平不高使美联储有更大的空间实现其政策使命,创建有利于实现充分就业的环境.

大量公司债和抵押贷款支持债券的销售吸引了部分投资者资金,削弱了对公债的需求.

"大量"公司债新债发行,所有这些新债一窝蜂在8月上半月流入市场,CIBC World Markets驻纽约的公债交易部主管Tom Tucci表示.

此波供应可能在周末前减弱,这将部分缓解公债收益率面临的压力,他补充说.

根据汤森路透旗下的IFR提供的数据,在过去七天中,投资者已消化了近406亿美元的高级别公司债供应.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-21/32 ( 持平 ) 0.293

五年期公债US5YT=RR 98-17/32 (-06/32) 0.800

10年期公债US10YT=RR 98-09/32 (-21/32) 1.811

30年期公债US30YT=RR 96-23/32 (-1-30/32) 2.914 (完)

--编译 母红;审校 李军

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