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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 06:24 BJT

《综述》美国7月通胀数据温和,为美联储采取更多宽松行动留出空间

* 美国7月CPI连续第二个月较前月持平

* CPI较上年同期上涨1.4%,为2010年11月以来最小升幅

* 核心CPI较前月上涨0.1%,为2月以来最小涨幅

* 7月工业生产较前月增长0.6%

路透华盛顿8月15日电---美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较上月持平,而且较上年同期涨幅为逾一年半以来最小.这让美国联邦储备理事会(FED,美联储)有进一步放松政策的空间,以降低居高不下的失业率.

周三公布的其它报告显示,8月美国房屋建筑商信心升至逾五年最高,7月工业生产上升.但是,8月纽约联邦储备银行制造业指数下降.

通胀数据温和,让美联储采取更多货币刺激措施的可能性依然存在,即使就业增长与零售销售数据暗示经济活动在第三季初稍有起色.

分析师表示,经济成长依然疲弱,不足以降低仍高达8.3%的失业率.

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