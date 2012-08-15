《综述》美国7月通胀数据温和,为美联储采取更多宽松行动留出空间

路透华盛顿8月15日电---美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较上月持平,而且较上年同期涨幅为逾一年半以来最小.这让美国联邦储备理事会(FED,美联储)有进一步放松政策的空间,以降低居高不下的失业率.