《综述》美国7月通胀数据温和,为美联储采取更多宽松行动留出空间

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 美国7月CPI连续第二个月较前月持平
* CPI较上年同期上涨1.4%,为2010年11月以来最小升幅
* 核心CPI较前月上涨0.1%,为2月以来最小涨幅
* 7月工业生产较前月增长0.6%
路透华盛顿8月15日电---美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较上月持平,而且较上年同期涨幅为逾一年半以来最小.这让美国联邦储备理事会(FED,美联储)有进一步放松政策的空间,以降低居高不下的失业率.
周三公布的其它报告显示,8月美国房屋建筑商信心升至逾五年最高,7月工业生产上升.但是,8月纽约联邦储备银行制造业指数下降.
通胀数据温和,让美联储采取更多货币刺激措施的可能性依然存在,即使就业增长与零售销售数据暗示经济活动在第三季初稍有起色.
分析师表示,经济成长依然疲弱,不足以降低仍高达8.3%的失业率.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。