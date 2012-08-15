〔全球航运〕波罗的海运价指数续跌,因船舶供应充足且需求低迷

路透8月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因航运活动滞缓且所有船型的运费率均走低.

波罗的海乾散货运价指数下跌22点或2.93%,至728点,为2月底以来低点.该指数今年以来累计下滑约58%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑27点或2.35%至1,120点.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.其日均获利今年累计下滑近89%.

"海岬型船舶费率在7月中旬小幅走高后回落,并继续走低.船只供应充足以及需求低迷继续压制现货费率,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan在报告中称.

波罗的海巴拿马型运价指数.BPNI下滑2点至801点.日均获利下滑17美元至6,378.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降99美元至7,317美元,超灵便型船舶日均获利下降90美元至8,956美元.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.(完)