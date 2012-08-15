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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 06:50 BJT

《美国重要政经日程》--8月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月11日当周初请失业金人数

1230 - 商务部公布7月房屋开工

1230 - 农业部公布一周出口销售

1230 - 全美气象服务(NWS)公布30日和60日天气预报

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售;宣布52周期和五年期通膨保值债券(TIPS)标售

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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