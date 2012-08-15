《美国重要政经日程》--8月16日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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1230 - 劳工部公布8月11日当周初请失业金人数
1230 - 商务部公布7月房屋开工
1230 - 农业部公布一周出口销售
1230 - 全美气象服务(NWS)公布30日和60日天气预报
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1500 - 财政部宣布三个月及六个月期国库券标售;宣布52周期和五年期通膨保值债券(TIPS)标售
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。