《英国个股焦点》渣打寻求加快与其它机构磋商,以期尽早了结洗钱丑闻

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 在与纽约监管机构达成和解协议后,渣打加快与其它机构磋商
* 股价大挫,迫使该行和解
* 渣打称决定是"务实的"
路透伦敦8月15日电---渣打银行(STAN.L)正寻求与其它美国监管方达成集体和解,此前该行因面临来自股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融监管机构支付3.4亿美元.
渣打表示,"务实地决定"和解.上周渣打被指隐瞒了2,500亿美元与伊朗相关交易,随后股价一度暴跌逾30%.
由于与纽约监管方达成的和解协议还需走一些程序,因此渣打的美国事务律师Sullivan & Cromwell将寻求加快与其它机构谈判,以期限制该事件带来的损失.这一事件已为该行声誉带来持久伤害.
渣打的一位发言人说:"与其它机构的谈判正在进行,我们正与之磋商.可以设想会达成集体和解协议,"不过他没有为此给出一个时间表.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。