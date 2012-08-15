《英国个股焦点》渣打寻求加快与其它机构磋商,以期尽早了结洗钱丑闻

* 在与纽约监管机构达成和解协议后,渣打加快与其它机构磋商

* 股价大挫,迫使该行和解

* 渣打称决定是"务实的"

路透伦敦8月15日电---渣打银行(STAN.L)正寻求与其它美国监管方达成集体和解,此前该行因面临来自股东的压力加大而作出让步,同意向纽约金融监管机构支付3.4亿美元.

渣打表示,"务实地决定"和解.上周渣打被指隐瞒了2,500亿美元与伊朗相关交易,随后股价一度暴跌逾30%.

由于与纽约监管方达成的和解协议还需走一些程序,因此渣打的美国事务律师Sullivan & Cromwell将寻求加快与其它机构谈判,以期限制该事件带来的损失.这一事件已为该行声誉带来持久伤害.