〔美股业绩〕新浪第二季营收增长12%,股权投资收益帮助提升获利

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透旧金山8月15日电---中国门户网站新浪(SINA.O)公布第二季广告营收增长12%,获利亦有提升,得益于股权投资收益.
新浪股价在周三美股盘后交易中大涨5.8%至53.84美元.
新浪第二季净利为3,320万美元,合每股盈余(EPS)0.49美元;上年同期分别为1,000万美元和0.15美元.
新浪在当季确认3,280万美元与一家房地产公司合并相关的收益,其在这家房地产公司持股34.4%.
扣除特殊项目的获利为370万美元,EPS为0.05美元.汤森路透I/B/E/S访问的分析师此前预期,新浪经调整后每股料亏损0.01美元.
新浪在截止6月30日当季的净营收共计1.316亿美元,高于上年同期的1.1896亿美元.
该公司广告营收按年增长12%至1.031亿美元,非广告营收增加5%至2,850万美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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