〔美股业绩〕思科宣布将上调股息,第四季业绩超市场预期(更新版)

投行观点：Advisory Board Co目标价从42美元上调至44.5美元--Piper Jaffray
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* 派息将增加75%至每股0.14美元
* 第四季营收增加4%至117亿美元,市场预期为116.1亿美元
* 第四季EPS为0.47美元,市场预估为0.45美元
* 股价升1%,报每股18.22美元
路透8月15日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三宣布将把股息提高75%,并公布季度营收和获利均超预期,得益于节省成本和正在进行的重组计划.
思科不计入特殊项目的第四季净利为25亿美元,或每股盈利(EPS)0.47美元.而根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计EPS为0.45美元.
期内营收按年增加4%,报117亿美元,市场预估为116.1亿美元.
思科表示,2013会计年度第一季派息将上涨到每股0.14美元.
三个月前,思科总裁兼执行长钱伯斯警告称,欧洲宏观经济状况或伤及科技支出,曾令投资者受到惊吓.
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