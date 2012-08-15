〔美股业绩〕思科宣布将上调股息,第四季业绩超市场预期(更新版)

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* 派息将增加75%至每股0.14美元

* 第四季营收增加4%至117亿美元,市场预期为116.1亿美元

* 第四季EPS为0.47美元,市场预估为0.45美元

* 股价升1%,报每股18.22美元

路透8月15日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三宣布将把股息提高75%,并公布季度营收和获利均超预期,得益于节省成本和正在进行的重组计划.

思科不计入特殊项目的第四季净利为25亿美元,或每股盈利(EPS)0.47美元.而根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计EPS为0.45美元.

期内营收按年增加4%,报117亿美元,市场预估为116.1亿美元.

思科表示,2013会计年度第一季派息将上涨到每股0.14美元.