〔货币市场〕美国四周期国库券收益率升至逾一年高位,受供应增大推动

* 供应增加推升美国四周期国库券收益率
* 三个月欧元/美元交叉货币基差互换收窄
路透纽约/伦敦8月15日电---美国四周期国库券收益率周三攀升至逾一年高位,因较短期美国公债供应增加推低价格.
四周期国库券收益率US1MT=RR从周二的0.09%升至0.11%,为2011年7月以来最高.
"这主要是因为供应,"美国银行美林的美国利率分析师Brian Smedley称,"短券收益率上升与本周发行15天期现金管理国库券有关.四周期国库券价格下跌,因为市场必须消化增加出来的250亿美元短债供应."
美国财政部周二发售250亿美元15天期现金管理国库券,得标收益率为0.11%.同一天财政部还发行了400亿美元四周期国库券,得标收益率0.11%,为2月14日进行类似标售以来最高.
今年国库券发行料上升,以满足财政赤字融资的需求.
与此同时,一项衡量美元融资风险的指标周三达到一年来最佳水准,且近期可能进一步改善,因全球经济前景放亮且欧元区债务危机步伐放慢.
三个月欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP缩窄至负37.50基点,为2011年7月以来最窄水准.
"基差缩窄...是因为欧洲内部特别是欧洲央行(ECB)可能出台政策回应措施,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard说,欧元/美元交叉货币基差互换在未来几周可能进一步缩窄,但幅度"不会很大".(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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