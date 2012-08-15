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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 07:23 BJT

〔韩国数据〕7月经季节调整失业率降至3.1%,新增47万就业岗位

路透首尔8月16日电---韩国统计局周四公布的数据显示,韩国7月经季节调整的失业率从前月的3.2%降至3.1%.

该失业率数据为2011年12月以来最低.

统计局数据显示,7月未经季节调整的失业率亦从6月的3.2%降至3.1%.

7月就业岗位较上年同期增加47万个,6月为增加36.5万个.(完)

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--编译 吴云凌;审校 张荻

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