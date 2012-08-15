〔韩国数据〕7月经季节调整失业率降至3.1%,新增47万就业岗位

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透首尔8月16日电---韩国统计局周四公布的数据显示,韩国7月经季节调整的失业率从前月的3.2%降至3.1%.
该失业率数据为2011年12月以来最低.
统计局数据显示,7月未经季节调整的失业率亦从6月的3.2%降至3.1%.
7月就业岗位较上年同期增加47万个,6月为增加36.5万个.(完)
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--编译 吴云凌;审校 张荻
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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