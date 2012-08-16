〔路透专访〕德经济部长称,ECB公债购买行动须辅以成员国的改革承诺

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透柏林8月15日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三向路透表示,如果要欧洲央行购买西班牙和意大利等国的公债,这些国家也必须明确承诺进行结构性改革和遵守预算纪律.
罗斯勒还表示,欧元区绝不能因处于债务危机中心的成员国整顿经济不力而解体.他是德国执政联盟中自由民主党(FDP)的领袖.
"(欧洲央行总裁)德拉吉曾强调,购买公债永远不能取代结构性改革和预算纪律.我们相信他说到做到.这是正确的方向,"罗斯勒在采访中表示.他所在的自由民主党对纾困的怀疑态度,比德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)更强烈.
罗斯勒此前曾表示,希腊退出欧元区的想法已经"失去了威慑力",不能允许因为单个成员国实施结构性改革不力导致欧元垮台.
"我们在财政协议中均认同预算纪律和改革的重要性,"他说."有所取舍是有好处的."
"我们都相信:我们需要一个拥有强健货币的强大欧洲,但不允许该货币因某个成员国改革不力而垮台."
希腊是德国的一大忧虑.3月时,希腊政府为得到欧盟和国际货币基金组织(IMF)第二笔1,300亿欧元纾困金,作出削减预算和私有化的承诺,但却未能兑现.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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