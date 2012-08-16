〔路透专访〕德经济部长称,ECB公债购买行动须辅以成员国的改革承诺

路透柏林8月15日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三向路透表示,如果要欧洲央行购买西班牙和意大利等国的公债,这些国家也必须明确承诺进行结构性改革和遵守预算纪律.

罗斯勒还表示,欧元区绝不能因处于债务危机中心的成员国整顿经济不力而解体.他是德国执政联盟中自由民主党(FDP)的领袖.

"(欧洲央行总裁)德拉吉曾强调,购买公债永远不能取代结构性改革和预算纪律.我们相信他说到做到.这是正确的方向,"罗斯勒在采访中表示.他所在的自由民主党对纾困的怀疑态度,比德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)更强烈.

罗斯勒此前曾表示,希腊退出欧元区的想法已经"失去了威慑力",不能允许因为单个成员国实施结构性改革不力导致欧元垮台.

"我们在财政协议中均认同预算纪律和改革的重要性,"他说."有所取舍是有好处的."

"我们都相信:我们需要一个拥有强健货币的强大欧洲,但不允许该货币因某个成员国改革不力而垮台."